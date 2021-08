Theoris Georgiou Thoupi (Yiannis)

(from Leonarisso, Cyprus)

30.11.1943 – 13.08.2021

It is with great sadness that we announce the passing away of Theoris Georgiou Thoupi (Yiannis) on Friday 13th August 2021, at the age of 77. Son of Katerina (deceased) and Georgis Thoupi (Yiannis) (deceased) brother to Yiannis, Andrikos (deceased) Antonakis (deceased) Vasilou, Maria and Angela. Theoris came to the UK in 1958 when he was 15 years old, moving to Shepherds Bush. He worked as a Tailor where he met and married Maroulla Soteriou (Pyla) in 1967. Together they had 4 children, George, Sotiris, katerina (Tina) and Alexandros, 2 grandchildren Sophia and Theo, 3 great-grandchildren Delilah, Summer and William.

Theoris will be missed by all who knew him.Funeral details TBC for further information call Maroulla on 07947451378

Θεωρίς Γεωργίου Θούπη (Γιάννης)

(από Λεωνάρισσο, Κύπρος)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας Θεωρίς Γεωργίου Θούπη (Γιάννη) την Παρασκευή 13 Αυγούστου 2021, σε ηλικία 77 ετών. Γιος της Κατερίνας

(εκλιπούσα) και του Γιώργη Θούπη (Γιάννης) (εκλιπών) αδελφός του Γιάννη, Ανδρίκο (εκλιπών) Αντωνάκη (εκλιπών) Βασιλού, Μαρία και Άντζελα. Ο Θεωρίς ήρθε στο Ηνωμένο

Βασίλειο το 1958 όταν ήταν 15 ετών, μετακομίζοντας στο Shepherds Bush. Εργάστηκε ως ράφτης, όπου εκεί γνώρισε και παντρεύτηκε τη Μαρούλλα Σωτηρίου (Πύλα) το 1967. Μαζί απέκτησαν 4 παιδιά, τον Γιώργο, τον Σωτήρη, την Κατερίνα (Τίνα) και τον Αλέξανδρο, 2 εγγόνια Σοφία και Θεό, 3 δισέγγονα Ντελίλα, Σάμερ και Γουίλιαμ. Ο Θεωρίς θα λείψει πολύ από όλους όσοι τον γνώριζαν. Λεπτομέρειες για την κηδεία προς ενημέρωση, ωστόσο για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να καλέσετε την Μαρούλλα στο 07947451378.

Parikiaki extends their condolences to the family