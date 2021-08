Death Announcement

Polyxeni [(Eleftheriou) Nicolaou

(Trikomo, Cyprus)

25.01.1932 – 01.08.2021

It is with a heavy heart and great sadness that our family announces the passing of our beloved Mother & Grandmother Polyxeni Nicolaou who passed away peacefully on Sunday August 1st, at the age of 89. She leaves behind her Daughter Androulla, Son-In-Law Des and Granddaughter Marie. She also leaves behind three Brothers and two Sisters as well as a host of Nieces, Nephews, Family and many Friends. “Xenou” was devoted to her family and was a woman of honour and deeply held principles. She was kind, caring, loving and compassionate to all who knew her. She will always be remembered as a special lady who was generous and hospitable and loved to enjoy life when she could. The Funeral will take place at 11.30am on Friday August the 27th at St. Mary’s Greek Orthodox Church, 21 Trinity Road, Wood Green, London, N22 8LB. She will then be laid to rest at 1.30pm at Chingford Cemetery, 121 Old Church Road, London E4 6ST. The wake will take place directly after the burial ceremony in the Old Church Hall across the road from Chingford Cemetery at 121 Old Church Road, London E4 6ST. For those of you that wish to honour Polyxeni’s memory with flowers, please send your offering to Chingford Funeralcare, 31 Station Road, Chingford, London E4 7BJ no later than 4.30pm on Thursday, August 26th. Alternatively, please bring them along to the church/cemetery on the day.

Πολυξένη (Ελευθερίου) Νικολάου

(από Τρίκωμο, Κύπρος)

Με βαριά καρδιά και μεγάλη θλίψη η οικογένειά μας ανακοινώνει τον θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας και γιαγιάς Πολυξένης Νικολάου, η οποία απεβίωσε

ειρηνικά την Κυριακή 1 Αυγούστου 2021, σε ηλικία 89 ετών. Αφήνει πίσω την κόρη της Ανδρούλλα, τον γαμπρό της Des και την εγγονή της Μαρί. Αφήνει επίσης τρείς αδελφούς και δύο αδελφές, καθώς και μια σειρά από ανίψια, ανιψιές, οικογένεια και λοιπούς συγγενείς. Η «Ξενού» ήταν αφοσιωμένη στην οικογένειά της και ήταν μια γυναίκα περήφανη με αρχές. Ήταν ευγενική, στοργική, καλόκαρδή και συμπονετική με όλους όσοι την γνώριζαν. Θα τη θυμόμαστε πάντα ως μια ξεχωριστή κυρία που ήταν γενναιόδωρη, φιλόξενη και αγαπούσε να απολαμβάνει τη ζωή όταν μπορούσε. Η κηδεία θα τελεσθεί στις 11.30 το πρωί της Παρασκευής 27 Αυγούστου στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία της Παναγιάς, 21 Trinity Road, Wood Green, Λονδίνο, N22 8LB, και η ταφή θα γίνει στις 1.30 το μεσημέρι στο κοιμητήριο Chingford, 121 Old Church Road, London E4 6ST. Η παρηγοριά θα δοθεί αμέσως μετά την ταφή στην αίθουσα του Old Church απέναντι από το κοιμητήριο του Chingford, 121 Old Church Road, London E4 6ST. Για όσους από εσάς επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη της αγαπημένης μας Πολυξένης με λουλούδια, στείλτε την προσφορά σας στο Chingford Funeralcare, 31 Station Road, Chingford, London E4 7BJ, το αργότερο στις 16.30 το απόγευμα της Πέμπτης 26 Αυγούστου. Εναλλακτικά, παρακαλούμε να τα φέρετε μαζί σας στην εκκλησία ή κοιμητήριο την ημέρα της κηδείας.

Parikiaki extend their condolences to the family