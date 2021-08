Onoufrios Neophytou

(from Liopetri, Cyprus)

02.10.1938 – 28.07.2021

It is with great sadness that the family of Onoufrios Neophytou announce his passing,

at the age of 82, when his heart stopped beating on Wednesday, July 28, 2021, during his stay in England to visit his family. Born on November 2, 1938 in Liopetri, his parents were Neofytos Zacharias (Pafitis) from Marathonda, Paphos and Vasilou Kersavva from Liopetri. He was the third of seven children in the family. In 1947 they moved to Kato Deryneia. When he married Alexandra from Varosha they built their home in Agia Zoni. They emigrated to London for a period of time before returning to Larnaca in the 1990s.

His wife passed away in May of 2020.Onoufrios will be lovingly remembered by his 3 Children; George, Vasoulla and Elena, 7 Grandchildren; Marino, Solo, Alex, Lisa, Theo, Katerina, Onoufrios and 3 Great Grandchildren. He will also be forever remembered by numerous Nieces, Nephews, God Children, extended Family and dear Friends. Forever in our hearts and forever reunited with his Alexandra xOnoufrios’ funeral will take place at 12:00 (noon) on Tuesday 10 August 2021 at The Greek Orthodox Community of St. Neophytos | Archdiocese of Thyateira and Great Britain, St. Crispin’s Drive, Northampton, NN5 4BZ

Ονούφριος Νεοφύτου

(από Λιοπέτρι, Κύπρος)

Με μεγάλη θλίψη η οικογένεια του Ονούφριου Νεοφύτου ανακοινώνει τον θάνατό του, σε ηλικία 82 ετών. Η καρδιά του σταμάτησε να χτυπά την Τετάρτη, 28 Ιουλίου 2021, ενώ βρισκόταν στην Αγγλία για να επισκεφθεί την οικογένειά του.Γονείς του ήταν ο Νεόφυτος Ζαχαρίας (Παφίτης) από τη Μαραθούντα της Πάφου και η Βασίλου Κερσάββα από το Λιοπέτρι της Κύπρου. Ήταν το τρίτο από τα επτά παιδιά της οικογένειας. Το 1947 μετακόμισαν στην Κάτω Δερύνεια. Όταν παντρεύτηκε την Αλεξάνδρα από τα

Βαρώσια, έχτισαν το σπίτι τους στην Αγία Ζώνη. Μετανάστευσαν στο Λονδίνο για κάποιο χρονικό διάστημα πριν επιστρέψουν στη Λάρνακα τη δεκαετία του 1990. Η σύζυγός του πέθανε τον Μάιο του 2020. Ο Ονούφριος θα μείνει για πάντα στις μνήμες των 3 παιδιών του: Γιώργος, Βασούλα και Έλενα, στα 7 εγγόνια του, Μαρίνο, Σόλο, Άλεξ, Λίζα, Θεό, Κατερίνα, Ονούφριο και στα 3 δισέγγονά του. Επίσης θα τον θυμούνται για πάντα τα ανιψιά του, τα βαφτιστήρια του, λοιπή οικογένεια και αγαπητοί φίλοι

Θα βρίσκεται για πάντα στην καρδιά μας, τώρα που επανενώθηκε για πάντα με την

Αλεξάνδρα.

Η κηδεία του Ονούφριου θα τελεσθεί στις 12:00 το μεσημέρι την Τρίτη 10 Αυγούστου 2021 στην Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Αγίου Νεοφύτου του Εγκλείστου | Αρχιεπισκοπή Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας, St Crispin’s Drive,

Northampton, NN5 4BZ.

Parikiaki extend their condolences to the family