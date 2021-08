Nicos Chrisostomou

(from Limassol, Cyprus)

04.09.1947 – 04.08.2021

It is with great sadness that we announce the passing of our beloved husband, father, son, and brother, Nicos Chrisostomou, on Wednesday 4th August 2021. He leaves behind his wife Georgia, children Michael, Christina, and Stephanie, his mother Fostira, and brother Paul.

The funeral will be held at 1pm, on Tuesday 24th August 2021, at St. Mary’s Church, Wood Green, 21 Trinity Rd, N22 8LB. The burial and wake will be at New Southgate cemetery at 2:30pm. There will be a collection box on the day for those who would like to make a donation to St. Mary’s Church.

Νίκος Χρυσοστόμου

(από Λεμεσό, Κύπρος)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, γιου και αδελφού, Νίκου Χρυσοστόμου, ο οποίος απεβίωσε την Τετάρτη 4 Αυγούστου 2021.

Αφήνει πίσω τη σύζυγό του Γεωργία, τα παιδιά του Μιχάλη, Χριστίνα και Στεφανία, τη μητέρα του Φωστήρα, και τον αδελφό του Παύλο.

Η κηδεία θα τελεσθεί στη 13:00πμ, την Τρίτη 24 Αυγούστου 2021, στην εκκλησία της Παναγιάς, Wood Green, 21 Trinity Rd, N22 8LB. Η ταφή και η παρηγοριά θα γίνουν στο κοιμητήριο του New Southgate στις 2:30πμ. Την ημέρα της κηδείας στην εκκλησία θα βρίσκεται ένα κουτί συλλογής για όσους επιθυμούν με όλα τα έσοδα να πηγαίνουν στην εκκλησία της Παναγιάς.

