Andreas Georgiou

(from Nicosia, Cyprus)

23.07.1937 – 29.07.2021

It is with great sadness that we announce the death of our beloved Andreas Georgiou who passed away peacefully on Thursday 29th July 2021 at the age of 84. He leaves behind his brother Chris, his sisters Maria and Artemis, his son Nicholas, his nieces Peghe, Zoe and Gina, his nephews Peter and Aris and also his great nieces and nephews. During his professional career as a mathematical physicist Andreas made significant contributions in the field of relativistic plasma physics. He possessed a mercurial sense of humour, a love of lively conversation and debate, and above all, an unbounded capacity for empathy. The funeral will take place on Wednesday 11th August 2021 at New Southgate Cemetery at 2.30pm.

Ανδρέας Γεωργίου

(από Λευκωσία, Κύπρος)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας Ανδρέα Γεωργίου που απεβίωσε ειρηνικά την Πέμπτη 29 Ιουλίου 2021 σε ηλικία 84 ετών. Αφήνει πίσω τον αδελφό του Κρις, τις αδελφές του Μαρία και Άρτεμις, τον γιο του Νικόλαο, τις ανιψιές του Πέγκυ, Ζωή και Τζίνα, τους ανιψιούς του Πέτρο και Άρη και επίσης τα μεγάλα ανίψια του. Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του καριέρας ως μαθηματικός και φυσικός, ο Ανδρέας συνέβαλε σημαντικά στον τομέα της σχετικιστικής φυσικής πλάσματος. Είχε μια μοναδική αίσθηση του χιούμορ, μια αγάπη για ζωντανή συζήτηση και διάλογο, και πάνω απ’ όλα, μια απεριόριστη ικανότητα ενσυναίσθησης. Η κηδεία θα γίνει την Τετάρτη 11 Αυγούστου 2021 στο κοιμητήριο New Southgate στις 2.30 μ.μ.

Parikiaki extend their condolences