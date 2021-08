Maria Stylianou

(from Ayios Epiktitos)

22.01.1939 – 27.07.2021

It is with great sadness that we announce the passing of our beloved mother Maria, on Tuesday 27th July, aged 82. She was a devoted wife to Elias (deceased). Mother to Stelios and wife Sharon, Savva and wife Maria and Goulla. Loving grandmother to Maria, Josephine, Elizabeth, Eleni, Eliana, Elia, Maria, Elia, Andrew, Elena and Elia. Great grandmother to Sophia and dedicated sister to Eleni, Andros, Androulla, Christos and Elatha. Maria was loved and respected by her many friends and family, for her kind calm soul and generosity. Her home was your home. We will love her and miss her always, as her memory lives on in our hearts forever. Sleep peacefully Our Angel. The funeral will take place on Monday 9th August at 1pm, at St Mary’s Church, Wood Green N22 8LB and the burial at New Southgate Cemetery. Observe the regulations against Covid-19, as the measures are still in force.

Μαρία Στυλιανού

(από τον Άγιο Επίκτητο, Κύπρος)

Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας Μαρίας, η οποία απεβίωσε την Τρίτη 27 Ιουλίου, σε ηλικία 82 ετών. Υπήρξε αφοσιωμένη σύζυγος του Ηλία (αποθανόντα). Μητέρα του Στέλιου, συζύγου της Sharon, του Σάββα, συζύγου της Μαρίας και της Κούλας. Υπήρξε αγαπημένη γιαγιά της Μαρίας, της Τζοζεφίν, της Ελισάβετ, της Ελένης, της Ελιάνας, του Ηλιά, της Μαρίας, του Ηλία, του Ανδρέα, της Έλενας και του Ηλιά. Προγιαγιά της Σοφίας και αφοσιωμένη αδερφή της Ελένης, του Άνδρου, της Ανδρούλλας, του Χρίστου και της Ελάθα. Η Μαρία αγαπήθηκε και ήταν σεβαστή από όλους όσοι την γνώριζαν, φίλοι και οικογένεια. Κυρίως όμως αγαπήθηκε για την ευγενική και ήρεμη ψυχή της αλλά και την μεγάλη της γενναιοδωρία. Το σπίτι της ήταν το σπίτι μας. Θα την αγαπάμε και θα την θυμόμαστε για πάντα, καθώς η εικόνα της θα ζει στις καρδιές μας για πάντα. Αναπαύσου εν ειρήνη άγγελέ μας.

Η κηδεία θα τελεσθεί την Δευτέρα 9 Αυγούστου στη 13:00, στην εκκλησία της Παναγιάς, στο Wood Green, N22 8LB και την ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο του New Southgate.

Παρακαλούμε πολύ τηρείται τους κανονισμούς κατά του Covid19, καθώς τα μέτρα ισχύουν ακόμα.

Parikiaki extends their condolences to the family