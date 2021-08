Demetrios Vassiliou

(from Kato Varosha, Cyprus)

31.07. 1943 – 21. 08. 2021

It is with great sadness that we announce the death of Demetrios Vassiliou, who sadly passed away on Saturday 21 August 2021, at the age of 78 from Haemorrhagic Stroke. Demetrios leaves behind his wife Skevi, family and friends. He had a great personality was kind, caring, humble and compassionate. He will always be remembered as a special man who was always generous and hospitable and loved by everybody. The funeral will take place on Thursday 9th September 2021, at St. Katherine’s Church Friern Barnet Lane, at 1.00pm and the burial at New Southgate Cemetery, at 2.30pm. The wake will follow at the cemetery. A donation box will also be at the church for those who wish to make a donation to stroke association. Flowers can be sent to the undertakers, Demetriou & English Funeral Directors, 131-133 Myddleton Rd, N22 8NG.

Δημήτριος Βασιλείου

(από Κάτω Βαρώσια, Κύπρος)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Δημητρίου Βασιλείου,ο οποίος δυστυχώς απεβίωσε το Σάββατο 21 Αυγούστου 2021, σε ηλικία 78 ετών από εγκεφαλικό επεισόδιο. Ο Δημήτριος αφήνει πίσω του τη σύζυγό του Σκεβή, οικογένεια και φίλους. Είχε εξαιρετική προσωπικότητα, ήταν ευγενικός, καλόκαρδος, ταπεινός και συμπονετικός. Θα τον θυμόμαστε πάντα ως έναν ξεχωριστό άνθρωπο, πάντα γενναιόδωρος, φιλόξενος και αγαπήθηκε πολύ από όλους όσοι τον γνώριζαν. Η κηδεία θα τελεσθεί την Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου 2021, στην εκκλησία της Αγίας Κατερίνας Friern Barnet Lane, στη 1.00μμ. και η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο του New Southgate, στις 2.30μμ. Η παρηγοριά θα ακολουθήσει στο κοιμητήριο. Ένα κουτί δωρεάς θα είναι επίσης στην εκκλησία για όσους επιθυμούν να κάνουν δωρεές στο ίδρυμα εγκεφαλικών επεισοδίων. Τα λουλούδια είναι ευπρόσδεκτα και μπορούν να σταλούν στα γραφεία κηδειών Demetriou & English Funeral Directors, 131-133 Myddleton Rd, N22 8NG.

Parikiaki extend their condolences to the family