It is with great sadness and a heavy heart that we announce the passing away of Mrs Panayiota Anastasiou on Thursday 5th August 2021, aged 85. She came to England in 1956 just before turning 21 years of age

, caring and humble. Departed Panayiota was a loving mum, mother in law, sister and friend. Panayiota leaves behind her daughters Elena, Melina, son in law

Michael and relatives.

Her funeral will be held on Wednesday 25th August 2021 at 12.30pm at

St Barnabas Church, Finsbury Rd,

Wood Green N22 8PA.

Followed by the burial at 2.30pm at New Southgate Cemetery, Brunswick Park Rd, N11 1JJ. The wake will take place after the burial at The Cock Inn, Chalk Lane, Barnet, EN4 9HU. Flowers are welcome if your wish.

Παναγιώτα Αναστασίου

(από Μακρασύκα & Haringey Λονδίνο)

Με μεγάλη θλίψη και βαριά καρδιά

ανακοινώνουμε τον θάνατο της κυρίας Παναγιώτα Αναστασίου την Πέμπτη 5 Αυγούστου 2021, σε ηλικία 85 ετών. Ήρθε στην Αγγλία το 1956 λίγο πριν κλείσει τα 21 της χρόνια και έγινε μοδίστρα. Είχε μια ισχυρή προσωπικότητα, ήταν ευγενική,

καλόκαρδη και ταπεινή. Ήταν επίσης μια αγαπημένη μαμά, πεθερά, αδελφή και φίλη. Η Παναγιώτα αφήνει πίσω τις κόρες της Έλενα, Μελίνα, γαμπρό Μιχάλη, οικογένεια και φίλους. Η κηδεία θα τελεσθεί την Τετάρτη 25 Αυγούστου 2021 στις 12.30μμ

στην εκκλησία του Αποστόλου Βαρνάβα, Finsbury Rd, Wood Green N22 8PA

και η ταφή θα γίνει στις 14.30πμ στο κοιμητήριο του New Southgate,

Brunswick Park Rd N11 1JJ. Η παρηγοριά θα δοθεί στο The Cock Inn, Chalk Lane, Barnet, EN4 9HU. Τα λουλούδια είναι ευπρόσδεκτα για όσους επιθυμούν.

Parikiaki extends their condolences to the family