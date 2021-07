It’s with unbearable pain and sadness that I announce the passing of my beloved wife of 57 years, Panayiota Anastasiou from Avgorou who was 78 years old and leaves behind her husband Haralambos Anastasiou, 2 daughters and a son, 15 grandchildren and 3 great grandchildren. She was a kind and loving person, who stepped in and helped raise her youngest daughters’ children. And also, my beloved daughter Anastasia Christodulou 53 who passed away 3 months ago, leaving behind her husband, 4 daughters and 2 grandsons. And I want to also mention my beloved youngest daughter Kyriakoulla Pavlou 45 who passed away 6 years ago leaving behind her husband and 4 children.

My wife was from Avgorou village in Cyprus and will be buried in Avgorou village when permitted.

 Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνω τον θάνατο της αγαπημένης μου γυναίκας για 57 χρόνια Παναγιώτα Αναστασίου,(από Αυγόρου, Κύπρος) η οποία απεβίωσες στις 2 Ιουλίου 2021, σε ηλικία 78 ετών.

Αφήνει πίσω τον σύζυγό της Χαράλαμπο Αναστασίου, 2 κόρες και έναν γιο, 15 εγγόνια και 3 μεγάλα εγγόνια. Ήταν ένα ευγενικό και στοργικό άτομο. Βοήθησε στο μεγάλωμα των μικρότερων κορών μας. Της αγαπημένης μας κόρης Αναστασία Χριστοδούλου 53 ετών η οποία απεβίωσε πριν από 3 μήνες, αφήνοντας πίσω τον σύζυγό της, 4 κόρες και 2 εγγόνια. Καθώς και της αγαπημένης μου μικρότερης κόρης Κυριακού Παύλου 45 ετών η οποία απεβίωσε πριν από 6 χρόνια αφήνοντας πίσω τον σύζυγό της και 4 παιδιά.

Η σύζυγός μου ήταν από το χωριό Αυγόρου στην Κύπρο και θα ταφεί στο χωριό Αυγόρου όταν επιτραπεί.

Parikiaki extend their condolences to the family