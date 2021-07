Petros Petrou

(from Limassol, Cyprus)

08.11.1946 – 26.06.2021

It is with great sadness that we announce the loss of our beloved Petros Petrou, who passed away on Saturday 26 June 2021, at the age of 74. He was a dear friend to many, father to Jason and Sophia, husband to Demetra, brother to Pambos, Evangelia and Soula, and uncle to many nieces and nephews. He will always be remembered for his kindness, his loyalty and love for helping others, and will be greatly missed.

The funeral service will be held at 11am on Wednesday 21st July 2021, at St. Katherine’s Church, Friern Barnet Lane, London, N20 0NL and the burial service will follow at 1pm at Trent Park Cemetery, Cockfosters Road, Barnet, EN4 0DZ.

Πέτρος Πέτρου

(από Λεμεσός, Κύπρος)

Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας Πέτρου Πέτρου, ο οποίος απεβίωσε το Σάββατο 26 Ιουνίου 2021, σε ηλικία 74 ετών. Ο Πέτρος ήταν μια αγαπητή φυσιογνωμία και φίλος πολλών στην παροικία μας. Αφήνει πίσω τον γιο του Ιάσωνα, την κόρη του Σοφία, την σύζυγο του Δήμητρα, τα αδέλφια του Πάμπο, Ευαγγελία, Σούλα και πολλά ανιψιά. Θα τον θυμόμαστε πάντα για την καλοσύνη του, την πίστη του και την αγάπη του να βοηθάει και να προσφέρει στους άλλους. Θα λείψει πολύ από όλους όσοι τον γνώριζαν. Η κηδεία θα τελεσθεί στις 11.00πμ την Τετάρτη 21 Ιουλίου 2021, στην εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης, Friern Barnet Lane, London, N20 0NL και η ταφή θα γίνει στη­ 13:00μμ στο Trent Park Cemetery, Cockfosters Road, Barnet, EN4 0DZ.

Parikiaki extend their condolences to the family