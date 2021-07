Petros Georgiou

(from Akheritou, Amoxostos)

22.03.1951 – 07.07.2021

It is with great sadness, the Georgiou family regrets to announce the passing of our beloved Peter Georgiou from Akheritou, Famagusta, Cyprus. He leaves behind his wife Stavroulla, his son George, daughter Theodora, daughter and son-in-law Maria and Sami, 5 grandchildren Ariana, Sofia, Yasmine, Kenny and Kyri. The owner of Fore Street Electrical Wholesalers was well known in the Cypriot and other communities. His unique personality was loved by everyone. His modest yet frequent generosity helped countless people in need, including many charities as well as friends and family members. His cheekiness brought so much laughter and happy memories to us all. He lives on in our hearts. The funeral will take place on Friday 30th July, at 12.30pm, at St Demetrios Church in Edmonton, and the burial, at 2pm, at Edmonton Cemetery on Church Street. There will be a donation box at the church with all proceeds going to charity.

Πέτρος Γεωργίου

(από Αχερίτου, Αμμόχωστος)

Με μεγάλη λύπη, η οικογένεια Γεωργίου ανακοινώνει τον θάνατο του πολυαγαπημένου τους Πέτρου Γεωργίου από το χωρίο Αχερίτου Αμμοχώστου στην Κύπρο. Αφήνει πίσω την σύζυγό του Σταυρούλα, τον γιο του Γιώργο, την κόρη του Θεοδώρα, την νύφη του Μαρία και τον γαμπρό του Σάμη, 5 εγγόνια, Αριάνα, Σόφια, Γιασεμί, Kenny και Kyri. Ήταν ιδιοκτήτης του Fore Street Electrical Wholesalers, γνώριμος στην Κύπρο αλλά και σε άλλες κοινότητες. Η ξεχωριστή του προσωπικότητα αγαπήθηκε από όλους όσοι τον γνώριζαν. Με τη μετριοφροσύνη και τη συχνή γενναιοδωρία του βοήθησε πολλούς ανθρώπους που έχουν ανάγκη, συμπεριλαμβανομένων πολλών φιλανθρωπικών οργανώσεων, καθώς και φίλων και μελών της οικογένειας του. Η θαρραλέα συμπεριφορά του μας έφερε πολύ γέλιο και χαρούμενες αναμνήσεις που θα θυμόμαστε για πάντα. Ζει στις καρδιές μας.

Η κηδεία θα τελεσθεί την Παρασκευή 30 Ιουλίου, στις 12.30μμ στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου στο Edmonton και η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο του Edmonton, Church Street στις 2μμ. Στην εκκλησιά θα υπάρχει ένα κουτί δωρεών για οποίον επιθυμεί με όλα τα έσοδα να πηγαίνουν σε φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Parikiaki extend their condolences to the family