Persefoni Adamou

(from Akapnou, Cyprus)

25.04.1927 – 03.07.2021

It is with great sadness and broken heart that I announce the passing of my beloved mother Persefoni Adamou, on Saturday 3rd July 2021, aged 94. She leaves behind her grieving son Adam, god-son George, brother, sister, many family and friends. Born and raised in Akapnou, Cyprus. Mum came to England in 1955, where her husband Petros was already waiting for her and she began working in the wedding dress trade. Their first child a daughter Tina was born 31st October 1956. Their second child a son Adam was born 28th June 1968. The family then moved to Clapham Common in 1966, where they ran a family business for 36 years named St Georges Restaurant. My mum will always be remembered as a kind, caring, hard-worker and loving lady with a strong sense of right and wrong. She will be missed greatly by everyone who knew her. Her beloved Petros died 12th April 1991 and her beloved daughter Tina died 2 December 2013. The funeral service will be held on Friday 6th August 2021, at Greek Orthodox Church St Nectarios, 19 Wycliffe Rd, SW11 5QR, at midday, and the burial at Putney Vale Cemetery, Stag Lane, SW15 3DZ, at 2pm. After the burial the wake will be held at the family home. For any other information call Adam

at 07956668840.

Περσεφόνη Αδάμου

(από Ακπμού, Κύπρος)

Με μεγάλη λύπη και βαριά καρδιά ανακοινώνουμε τον θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας Περσεφόνης Αδάμου, το Σάββατο 3 Ιουλίου 2021, σε ηλικία 94 ετών.

Αφήνει πίσω τον γιο της Αδάμ, το βαφτιστήρι Γιώργο, έναν αδελφό, μια αδελφή, πολλά ανίψια, λοιπή οικογένεια και φίλους. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Ακαπνού της Κύπρου.

Η μαμά ήρθε στην Αγγλία το 1955 και εργάστηκε σε νυφικά γάμου. Ο Άντρας της Πέτρος ήταν ήδη εδώ περιμένοντάς την. Το πρώτο τους παιδί, μια κόρη, η Τίνα, γεννήθηκε στις 31 Οκτωβρίου 1956. Το δεύτερο παιδί τους, ένας γιος, ο Αδάμ, γεννήθηκε στις 28 Ιουνίου 1968. Η οικογένεια μετακόμισε στη συνέχεια στο Clapham Common το 1966, όπου διοικούσε μια οικογενειακή επιχείρηση για 36 χρόνια με το όνομα St Georges Restaurant. Τη μαμά μου θα τη θυμόμαστε πάντα ως μια ευγενική, καλοσυνάτη, σκληρή εργαζόμενη και αγαπημένη κυρία με έντονη την αίσθηση του σωστού και του λάθους. Θα λείψει πολύ από όλους όσοι την γνώριζαν. Ο αγαπημένος της Πέτρος πέθανε στις 12 Απριλίου 1991 και η αγαπημένη της κόρη Τίνα πέθανε στις 2 Δεκεμβρίου 2013.

Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 6 Αυγούστου 2021, στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία Άγιος Νεκτάριος, 19 Wycliffe Rd, SW11 5QR, το μεσημέρι, και η ταφή θα γίνει στο Putney Vale Cemetery, Stag Lane, SW15 3DZ, στις 2μ.μ. Η παρηγοριά θα δοθεί στο σπίτι της οικογένειας. Για οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες καλέστε τον Αδάμ στο 07956668840.

Parikiaki extend their condolences to the family