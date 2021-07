We sadly announce that Michael (MIkis) Agapiou passed away on 26th May 2021 at the age of 95. He was an extremely helpful man who was a member of the committee of the Greek Orthodox Cathedral of the Mother of God in Wood Green. Michael was also a member of the Eleousa Philanthropic Society.

The funeral will take place Friday 15th July 2021 at 1.00 pm at the Greek Orthodox Cathedral of the Mother of God, Trinity Road, London N22 8LB.

The funeral will follow at New Southgate Cemetery, where the wake will also take place and instead of flowers there will be a donation box, the funds to be given to the Panagia Church in Wood Green

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ

ΜΙΧΑΗΛ (ΜΙΚΗΣ) ΑΓΑΠΙΟΥ

(από Λευκωσία)

Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας Μιχαήλ (Μίκης) Αγαπίου, ο οποίος απεβίωσε στις 26 Μάιου 2021, σε ηλικία 95 ετών. Ο Μίκης ήταν ένας εξαίρετος άνθρωπος, αγαπητός σε όλους και με πάθος να βοηθά τους συνανθρώπους του. Διετέλεσε για πολλά χρόνια επίτροπος στην Εκκλησία Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Wood Green και μέλος του φιλανθρωπικού Συνδέσμου “Ελεούσα” που πρόσφερε βοήθεια σε παιδιά που έπασχαν από καρδιοπάθεια καθώς και στις οικογένειες τους.

Η κηδεία θα τελεσθεί την Πέμπτη 15 Ιουλίου 2021, ώρα 1μμ στο Καθεδρικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, Trinity Road, London N22 8LB και η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate. Η παρηγοριά θα δοθεί στο κοιμητήριο. Αντί λουλούδια θα υπάρχει κουτί για εισφορές προς βοήθεια της Εκκλησίας της Παναγίας.

Parikiaki extend their condolences to the family