Louis Christou

(from Athienou, Cyprus)

17.01.1940 – 19.07.2021

It is with great sadness that we announce the passing of Louis Christou on 19th July 2021. He leaves behind his wife, two daughters, a son, grandchildren and great grandchildren, brothers and sister.

The funeral service will be held on Thursday 29 July 2021, at St Mary’s Church, Trinity Road, Wood Green, at 1:00pm, and the burial at New Southgate Cemetery, at 2:30pm.

Λούις Χρίστου

(από Αθηένου, Κύπρος)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας Λούι Χρίστου, ο οποίος απεβίωσε στις 19 Ιουλίου 2021. Αφήνει πίσω την γυναίκα του, δύο κόρες, έναν γιο, εγγόνια, δισέγγονα και πολλά αδέρφια.

Η κηδεία θα τελεσθεί την Πέμπτη 29 Ιουλίου 2021, στην Ελληνική Ορθόδοξη εκκλησία της Παναγιάς, Trinity Road, Wood Green, στη 1:00 μ.μ. και την ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate, στις 2:30 μ.μ.

