† DEATH ANNOUNCEMENT

Kyriacou Nicola Aresti

(from Ayios Giorgios Spatharigou, Cyprus)

08.10.1925 – 23.06.2021

It is with deep sorrow that we announce the passing of our beloved mum, Kyriacou, who died peacefully at home on Wednesday 23rd June 2021 at the age of 95. Kyriacou, wife of the late Nicola Aresti (from Rizokarpaso) was a dearly loved mother, grandmother, great-grandmother, sister, aunt and friend. Kyriacou, loved by her family and friends will be missed immeasurably. Our memories of her will always be with us, and we find solace in knowing that she is now in a better place.

The funeral service will be held on Monday 12th July at 10am at The Twelve Apostles Church, and 12pm at Southgate Cemetery. Due to current Covid-19 restrictions only immediate family will be able to attend the church service, but all are welcome to join us at Southgate Cemetery. The family welcomes donations as an expression of sympathy instead of flowers. Funds raised will be shared between the ‘Pain and Palliative Care’ teams at The Whittington and The Twelve Apostles Church.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ

Κυριακού Νικόλα Αρέστη

(από Άγιο Γεώργιο Σπαθαρικού, Κύπρος)

Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο της αγαπημένης μας μαμάς, Κυριακού, η οποία απεβίωσε την Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021, σε ηλικία 95 ετών. Η Κυριακού, σύζυγος του αείμνηστου Νικόλα Αρέστη (από το Ριζοκάρπασο) ήταν μια ιδιαιτέρως αγαπητή μητέρα, γιαγιά, αδελφή, θεία και φίλη. Αγαπήθηκε πολύ από την οικογένεια και τους φίλους της και θα λείψει αφάνταστα σε όλους μας. Οι αναμνήσεις μας για αυτήν θα είναι για πάντα μαζί μας. Βρίσκουμε παρηγοριά γνωρίζοντας ότι τώρα βρίσκεται σε ένα καλύτερο μέρος.

Η κηδεία θα τελεσθεί τη Δευτέρα 12 Ιουλίου στις 10πμ στην εκκλησία των Δώδεκα Αποστόλων και η ταφή θα γίνει στις 12 το μεσημέρι στο κοιμητήριο του New Southgate. Λόγω των τρεχόντων περιορισμών του Covid-19, μόνο η οικογένεια μπορεί να παρευρεθεί στην εκκλησία, ωστόσο όλοι είναι ευπρόσδεκτοι να έρθουν στο κοιμητήριο του New Southgate. Η οικογένεια δέχεται δωρεές στην μνήμη της αντί για λουλούδια. Τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν θα μοιραστούν με το «Pain and Palliative Care», The Whittington και την εκκλησία των Δώδεκα Αποστόλων.

Parikiaki extend their condolences to the family