Helen Argyrou

(from Ardana, Cyprus)

02.03.1930-8.7.2021



It is with great sadness that I announce the death of my beloved mother Helen Argyrou who passed away on 8th July 2021, at the age of 91. She came to England with her parents when she was 7 years old and married Andreas in 1954. She leaves behind a son, 3 grandchildren and 4 great grandchildren. The funeral will take place on Tuesday 3rd August, at 12pm, at St. George’s church, Borough Rd, Kingston Upon Thames, Surrey, KT2 6BD and afterwards at Teddington Cemetery, Shacklegate Lane, TW11 8SH. Please make donations rather than flowers. All donations will be sent to Alzheimer’s society.

Έλενα Αργυρού

(από Άρδανα, Κύπρος)

Με μεγάλη λύπη ανακοινώνω τον θάνατο της αγαπημένης μου μητέρας Έλενα Αργυρού, η οποία απεβίωσε στις 8 Ιουλίου 2021, σε ηλικία 91 ετών. Ήρθε στην Αγγλία με τους γονείς της όταν ήταν 7 ετών και παντρεύτηκε τον Αντρέα το 1954. Αφήνει πίσω έναν γιο, 3 εγγόνια και 4 δισεγγόνα. Η κηδεία θα τελεσθεί την Τρίτη 3 Αύγουστου, στις 12 το μεσημέρι στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, Borough Rd, Kingston Upon Thames, Surrey, KT2 6BD και η ταφή στο κοιμητήριο του Teddington Cemetery, Shacklegate Lane, TW11 8SH. Η οικογένεια ζητάει δωρεές αντί για λουλούδια. Όλες οι δωρεές που θα συγκεντρωθούν θα σταλθούν στο Alzheimer’s society.

Parikiaki extends their condolences to the family