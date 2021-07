Glykeria (Glykou) Charalambous

(from Agios Pavlos Nicosia)

01.03.1944 – 11.07.2021

It is with great sadness and heavy hearts that we announce the death

of our beloved wife, mother, grandmother, great grandmother and sister Glykeria Charalambous also known as Glykou, who passed away on the 11 July 2021, at the age of 77.

She leaves behind her grieving husband Savva, 5 children and their spouses, 9 grandchildren, a great grandchild, siblings in Cyprus, many friends and relatives.She was a kind-hearted, generous lady that always greeted you with a big smile, she loved her family, and she will be greatly missed by everyone who knew her. Rest in peace, let your memory be eternal. The funeral will take place on Wednesday 28 July 2021 at the Orthodox church of St. Demetrius, Edmonton, 12.30pm and the burial at New Southgate cemetery, at 2.00pm. The wake will also be held at the cemetery.

Γλυκερία (Γλυκού )Χαραλάμπους

(από Άγιος Παύλος Λευκωσία)

Με μεγάλη θλίψη και βαριά καρδιά ανακοινώνουμε τον θάνατο της αγαπημένης μας συζύγου, μητέρας, γιαγιάς, προγιαγιάς και αδερφής Γλυκερία Χαραλάμπους γνωστή και ως Γλυκού, η οποία απεβίωσε στις 11 Ιουλίου 2021, σε ηλικία 77 ετών. Αφήνει πίσω τον σύζυγο της Σάββα, πέντε παιδιά και συζύγους, εννιά εγγόνια, ένα δισέγγονο, αδέλφια στην Κύπρο, πολλούς φίλους και συγγενείς. Ήταν μια ευγενική και γενναιόδωρη γυναίκα που

πάντοτε χαιρετούσε με ένα μεγάλο χαμόγελο, αγαπούσε την οικογένειά της και θα λείψει πολύ από όλους όσοι την γνώριζαν. Αναπαύσου εν ειρήνη, αιωνία σου η μνήμη.

Η κηδεία θα τελεσθεί την Τετάρτη 28 Ιουλίου 2021 στην Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, στο Edmonton, στις 12.30μμ και η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο του New Southgate, στις 2.00μμ. Η παρηγοριά θα δοθεί επίσης στο κοιμητήριο.

Parikiaki extend their condolences to the family