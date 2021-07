Georgios Nicola Tsiartas

(from Komi Kebir, Cyprus)

23.11.1935 – 10.07.2021

It is with great sadness that we announce the death of our beloved husband, father, grandfather and great-grandfather, Georgios Nicola Tsiartas, who passed away at the age of 85. He leaves behind his wife Salomi, children Panayiota and Kyriacos. Four grandchildren, Sally, Kristina, George and Elena. And two great grandchildren Leonidas and Zacharias. Son in law Andy and daughter in law Panayiota. Brother Pavli and Sister Despoulla and extended family and friends. He married his lifelong partner, Salomi, at the age 18. He was a refugee having fled the 1974 military invasion leaving his village known as Komi Kebir. He arrived in England where he continued his trade as a builder (he had been in the building industry since the age of 12). He not only raised his children but also raised his grandchildren and we all saw him as a second father figure. He enjoyed telling stories of the war and his life in general. He had the ability to instantly draw people in and hold the entire rooms

attention. He loved animals and had a few dogs in his time, he also loved his olive trees and olive picking, his classic cars especially his White Mercedes 230E. He loved cooking, especially kleftico for his family. He was a very generous, kind-hearted, strong willed man. He will always live on in our hearts and his memory will be eternal. The funeral will take place on 23rd July in at Ayia Katerina in Dromolaxia, Cyprus at 5pm local time.

Γεώργιος Νικολά Τσιάρτας

(από Κώμη Κεπήρ, Κύπρος)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού και προπάππου Γεώργιο Νικολά Τσιάρτα, ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 85 ετών. Αφήνει πίσω την γυναίκα του Salomi, τα παιδιά του Παναγιώτα και Κυριακό. Τέσσερα εγγόνια, την Σάλι, την Χριστίνα, τον Γιώργο και την Έλενα. Δύο δισέγγονα, τον Λεωνίδα και τον Ζαχαρία. Τον γαμπρό του Andy, την νύφη του Παναγιώτα. Τον αδελφό του Παυλή και την αδελφή του Δέσπουλα. Είχε το χάρισμα να σε προσελκύει και πάντα τραβούσε τα βλέμματα όσων βρισκόντουσαν γύρω του. Παντρεύτηκε την σύντροφό του Salomi στην ηλικία των 18 ετών. Ήταν πρόσφυγας που είχε εγκαταλείψει την στρατιωτική εισβολή του 1974, αφήνοντας το χωριό του γνωστό ως Κώμη Κεπήρ. Έφτασε στην Αγγλία όπου συνέχισε το εμπόριο ως οικοδόμος (ήταν στην οικοδομική βιομηχανία από την ηλικία των 12 ετών). Όχι μόνο μεγάλωσε τα παιδιά του αλλά και τα εγγόνια του και όλοι μας τον θεωρούσαμε ως μια δεύτερη πατρική φιγούρα.

Του άρεσε να λέει ιστορίες για τον πόλεμο και τη ζωή του γενικά. Αγαπούσε τα ζώα και είχε κάποια κατά καιρούς. Αγαπούσε επίσης τα ελαιόδεντρα και την παρασκευή της ελιάς, τα κλασικά αυτοκίνητά του, ειδικά το White Mercedes 230E. Αγαπούσε το μαγείρεμα, ειδικά το κλέφτικο για την οικογένειά του. Ήταν ένας πολύ γενναιόδωρος, ευγενικός, δυνατός άνθρωπος.

Θα ζει πάντα στις καρδιές μας και η μνήμη του θα είναι αιώνια.

Η κηδεία θα τελεσθεί στις 23 Ιουλίου στην Αγία Κατερίνα της Δρομολαξιά, Κύπρος στις 5 μ.μ. τοπική ώρα.

Parikiaki extends their condolences to the family