George Charalambous

(From Paphos, Cyprus

21.01.1930 – 27.06.21.

It is with great sadness that we announce the passing of our beautiful father George Charalambous, who was born in Neo Chorion, Paphos, Cyprus on 21.01.1930 and passed away on the 27.06.21. He was the most kind, loving, gentle and caring man we ever knew and was loved by everyone who ever met him.

He leaves behind his son Anthony, daughter Helen and son in law John and many other friends and family. A funeral service will take place at St.Nectarios Church, Wycliffe Road, Battersea, London, SW11 5QR, on Tuesday 13th of July at 12.00pm, following the funeral service he will be taken to Cyprus for a funeral service and burial in Paralimni. Instead of flowers there will be a donation box at the church with all proceeds going to charity.

Γιώργος Χαραλάμπους

(από Πάφο, Κύπρος)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του πολυαγαπημένου μας πατέρα Γιώργος Χαραλάμπους, ο οποίος γεννήθηκε στο Νέο Χωριό της Πάφου στις 21.01.1930 και απεβίωσε στις 27.06.21, σε ηλικία 91 ετών. Ήταν ο πιο ευγενικός, αγαπητός, καλόκαρδος και στοργικός άνθρωπος που γνωρίσαμε ποτέ και αγαπήθηκε από όλους όσοι τον γνωρίσαν. Αφήνει πίσω τον γιο του Αντώνη, την κόρη του Ελένη, τον γαμπρό του Γιάννη και πολλούς ακόμη φίλους και συγγενείς.

Η κηδεία θα τελεσθεί στην εκκλησία Αγίος Νεκτάριος στο Wycliffe Road, Battersea, London, SW11 5QR, την Τρίτη 13 Ιουλίου στις 12:00 το μεσημέρι, μετά την κηδεία

θα μεταφερθεί στην Κύπρο για την κηδεία και την ταφή στο Παραλίμνι.

Αντί για λουλούδια θα υπάρχει ένα κουτί δωρεών στην εκκλησία με όλα τα έσοδα να πηγαίνουν σε φιλανθρωπικούς σκοπούς.