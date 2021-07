FUNERAL ANNOUNCEMENT

Charalambos ‘Hambis’ Pelele

(from Lefkoniko, Famagusta)

10.02.1923 – 25.06.2021

It is with great sadness that we announce the passing of our beloved husband, father and Papa, Hambis Pelele, from Lefkoniko, who died peacefully at home on Friday 25th June 2021 at the age of 98 with his family. He leaves behind his cherished wife Anna, daughters Androulla and Kay, sons-in-law Dino and Neon, grandchildren Anna, Joanna, Melanie, Terry and Lucy and his great grandson Theo. Hambis was the most extraordinary, inspirational, kind and loving man we have ever known. To him, family was everything. He was a man who was loved and respected by everyone who knew him. A true gentleman of his time.

The funeral service will be held on Monday 12th July 2021 at 12:30pm at The Greek Orthodox Church of St Mary, Trinity Road, Wood Green, London N22 8LB and followed by the burial at Hendon Cemetery, Holders Hill Road, NW7 1NB, and the wake will be also held at the cemetery. Flowers or donations to Asthma UK will be gratefully received. A collection box will be available on the day.

Χαράλαμπος ‘Χαμπής’ Πελελέ

(από Λευκόνοικο, Αμμόχωστος)

Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού και προπάππου Χαμπής Πελελέ από το Λευκόνοικο, ο οποίος απεβίωσε στο σπίτι του ήρεμα την Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021, σε ηλικία 98 ετών. Αφήνει πίσω την σύζυγο του Άννα, επίσης από το Λευκόνοικο, κόρες, Ανδρούλλα και Κίκα, γαμπροί, Ντίνο και Νεόφυτο, εγγόνια, Άννα, Ιωάννα, Μελανή, Λευτέρης και Lucy και δισέγγονο Theo. Ο Χαμπής ήταν ένας εξαιρετικός κύριος, στοργικός, ευγενικός, γεμάτος αγάπη για όλους και πάντα χαμογελαστός. Λάτρευε την οικογένεια του, ήταν το παν για αυτόν. Ένας άνθρωπος που οποίος τον γνώριζε κέρδιζε τον σεβασμό του. Ήταν ένας πραγματικός κύριος της εποχής του. Η κηδεία θα τελεσθεί την Δευτέρα 12 Ιουλίου 2021, στις 12:30πμ, στην ελληνική ορθόδοξη εκκλησία της Παναγίας στο Trinity Road, Wood Green, N22 8LB, η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο του Hendon, Holders Hill Road,London NW7 1NB και η παρηγοριά θα δοθεί στο κοιμητήριο. Λουλούδια ή εισφορές για το Asthma UK, είναι ευπρόσδεκτα και θα υπάρχει επίσης ένα κουτί εισφορών την ημέρα της κηδείας.

Parikiaki extend their condolences to he family