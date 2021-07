Maria Georgiou

(from London)

12.12.1946 – 25.06.2021

It is with great sadness that we announce the death of Maria Georgiou, a dearly beloved wife, mother, and grandmother, who passed away after a short but brave battle against cancer, at the age of 74. She passed on the 25th of June 2021, surrounded by her family. Maria leaves behind her husband Andreas, their 7 children: Anthy, George, Thespina, Dora, Nita, Antonakis and Chrystalla. Her 3 sons-in-law: Julios, Marios and Aris, her daughter-in-law: Agatha. Her 17 grandchildren and extended family. Maria was a loving and dedicated wife to her husband of 58 years, Andreas Georgiou (from Kalopsida, Cyprus), whom she supported and worked alongside throughout her life, up until the onset of her illness in 2020, to build a life for themselves and their family. Maria was young in mind and spirit, she always enjoyed going out with her sons, daughters, and friends, singing and dancing along to her favourite songs. Maria was completely devoted to her family, always showing her love and support throughout the upbringing of her children and grandchildren. Maria was much loved by all who knew her, and her absence will forever be noticed. The funeral will be held on Tuesday 20th of July 2021, at St. Demetrios Church (Logan Rd, N9 0LP) at 12.00pm and she will be laid to rest at Edmonton Cemetery (Church St, London N9 9HP) at 1.15pm. In lieu of flowers, expressions of sympathy can be made in the form of donations to the ‘Make-A-Wish’ foundation, that can be received by the collection box present at the Church or made via the official website: www.make-a-wish.org.uk – quoting the reference ‘Georgiou’.

Μαρία Γεωργίου

(από Λονδίνο)

Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο της αγαπημένης μας συζύγου, μητέρας και γιαγιάς Μαρίας Γεωργίου, η οποία απεβίωσε μετά από μια σύντομη αλλά γενναία μάχη με τον καρκίνο, σε ηλικία 74 ετών. Απεβίωσε στις 25 Ιουνίου 2021, περιτριγυρισμένη από την οικογένεια της. Η Μαρία αφήνει πίσω τον σύζυγο της Ανδρέα, τα 7 παιδιά τους: Άνθη, Γιώργο, Δέσποινα, Ντόρα, Νίτα, Αντώνη και Χρυστάλλα, τους 3 γαμπρούς της Τζούλιο, Μάριο και Άρη, τη νύφη της Αγάθη, 17 εγγόνια και πολλούς συγγενείς και φίλους. Η Μαρία ήταν μια στοργική, καλοσυνάτη και αφοσιωμένη σύζυγος του Ανδρέα Γεωργίου (από την Καλοψίδα) για 58 χρόνια, τον οποίο στήριξε σε όλη της την ζωή για να χτίσουν μια καλή ζωή για τον εαυτό τους και την οικογένειά τους, μέχρι και την αρχή της ασθένειας της στο τέλος του 2020. Η Μαρία ήταν γεμάτη ζωντάνια και ζωή, πάντα απολάμβανε να βγαίνει έξω με τα παιδιά της και με φίλους, τραγουδωντας και χορεύοντας στα αγαπημένα της μουσικά τραγούδια. Ήταν πλήρως αφοσιωμένη στην οικογένεια της, δείχνοντας πάντα την αγάπη και υποστήριξη της καθ’όλη την διάρκεια της ανατροφής των παιδιών και των εγγονών της.

Η Μαρία ήταν πολύ αγαπημένη σε όλους όσοι την γνώριζαν και η απουσία της θα είναι και θα παραμένει πάντοτε αισθητή. Η κηδεία θα τελεσθεί την Τρίτη 20 Ιουλίου 2021 στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου (Logan Rd, N9 0LP) στις 12.00 το μεσημέρι και η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο του Edmonton (Church St, N9 9HP) στις 1.15μμ.Αντί για λουλούδια, θα υπάρχει κουτί εισφορών για δωρεές προς το φιλανθρωπικό ίδρυμα ‘’Make-A-Wish” στην εκκλησία. Εισφορές μπορούν επίσης να γίνουν στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του ιδρύματος

“www.make-a-wish.org.uk” με αναφορά “Georgiou”.

Parikiaki extend their condolences to the family