The 23rd Congress of AKEL elected the new 105-member Central Committee of the Party. 36 of the Central Committee members have been elected for the first time, representing a 34% renewal, while the average age of the C.C. stands at 47 years. 24 women comrades elected have been elected to the Central Committee.
The new Central Committee consists of the following, in order of election:
1. VYRAS ANDREAS
2. DAMIANOU ARISTOS
3. LOUCAIDES GIORGOS
4. STEFANOU STEFANOS
5. TSIELEPIS TOUMAZOS
6. KAFKALIAS ANDROS
7. CHARALAMBOUS SOTIROULA
8. KETTIROS NIKOS
9. PAPALAZAROU NEOPHYTOS
10. GEORGIOU HRYSANTHOS (ATHOS)
11. COSTA COSTA (PELÉ)
12. GAVRIEL YANNAKIS
13. POLYCARPOU HARIS
14. IOANNOU SIMOS
15. KOUKOUMAS GIORGOS
16. KALOPSIDIOTOU STAVRI
17. CHRISTOFIA CHRISTINA
18. MAYROU ELENI
19. ANTONIOU CHRISTALLA
20. ZANNETTOS CHRYSANTHOS
21. CHRISTOFIAS CHRISTOS
22. KOULAS SEVIROS
23. NICOLAOU MARINA
24. KOSTA KOSTAS
25. KOUMAS SOTIRIS
26. SAVVA EVANTHIA
27. IOANNOU NIKOS
28. POLYCARPOU VERA
29. SYLIKIOTIS NEOKLIS
30. KARAMANOS CHARIS
31. CHAMBAS PANICOS
32. LAMBROU LAMBROS
33. DOIPLAROS KOSTAS
34. PASIOURTIDES ANDREAS
35. TOMBAZOS CHRISTOS
36. GRIGORIOU ANDREAS
37. KOUKOUMA SKEVI
38. SHIAABAN MOHAMED
39. THOMA THOMAS
40. KOUZOUPIS NIKOS
41. FAKONTIS ANDREAS
42. CHADJITOFIS KYRIAKOS
43. LIASIS GIORGOS
44. SAVVA MARINA
45. KALOGIROU NIKOLAS
46. MICHAEL MICHAEL
47. YEROLATSITIS STAVROS
48. YIALLOURIS GIORGOS
49. MANEZI PELEKANOU MARIA
50. KONE CHRISTOS
51. MICHAEL MICHAEL
52. KOUVAROS MICHALIS
53. FILOTHEOU LEONTIOS
54. EVAGOROU ELENI
55. PARMAKI GEORGIA
56. PIERI LAMBROS
57. NEOFYTOU NEOFYTOS
58. KARAGIANNIS G. ANDROS
59. AGATHOU STAVROS
60. XYDIA KYRIAKOS
61. POLYCARPOU VALENTINOS
62. ANTONIOU TOULA
63. GRIGORIOU NICOS
64. KOUKOS NASOS
65. STEPHANOU STEFOS
66. PASHIARDI CHRYSOSTOMOS
67. ALEXANDROU GIORGOS
68. DEMETRIOU ELIAS
69. NIKOLAOU MARIA
70. GEORGIOU M. GIORGOS
71. HARI HARIS
72. IOSIF PETER
73. GEORGIOU RENOS
74. CHRISTOFIDES CHRISTOS
75. TSAKKISTOS GIORGOS
76. IOANNIDOU MARIA
77. EXADACTYLOS PAMBOS
78. GREGORIOU GREGORIS
79. MENELAOU ANTHOULA
80. PANAGI MARIOS
81. GEORGIOU T. GIORGOS
82. HATZIPAPA KOUTSIOU FOTOULA
83. KOUKOU STAVRINOU MARINA
84. XIUROUPPA MARIA
85. PASHIAS CHARIS
86. KOUKOS KOSTAS
87. EVANGELOU XIDIA EMILIA
88. KOUNNIS ANDREAS
89. CHARALAMBOUS SOTIRIS
90. TITSEKKOS MICHALIS
91. VASILIOU GIORGOS
92. KOULERMOS PETROS
93. SOCRATOUS MIHALIS
94. PSARAS APOSTOLOS
95. PAPANIKOLAOU MIHALI
96. CHARALAMBOUS VAKIS
97. ANDREOU STAVROU
98. ANDREOU NIKOS
99. NIKOLAOU CHRISTINA
100. IOANNOU ARGENTOULA
101. NIKOLAOU CHRISTOS
102. PANTELI YIANGOS
103. EURIPIDOU HATZIANTONA ELENA
104. KYRIAKOU MARINOS
105. LILIS G. NIKOS
The new Central Committee of AKEL in Cyprus has been elected
The 23rd Congress of AKEL elected the new 105-member Central Committee of the Party. 36 of the Central Committee members have been elected for the first time, representing a 34% renewal, while the average age of the C.C. stands at 47 years. 24 women comrades elected have been elected to the Central Committee.