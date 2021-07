The 23rd Congress of AKEL elected the new 105-member Central Committee of the Party. 36 of the Central Committee members have been elected for the first time, representing a 34% renewal, while the average age of the C.C. stands at 47 years. 24 women comrades elected have been elected to the Central Committee.

The new Central Committee consists of the following, in order of election:

1. VYRAS ANDREAS

2. DAMIANOU ARISTOS

3. LOUCAIDES GIORGOS

4. STEFANOU STEFANOS

5. TSIELEPIS TOUMAZOS

6. KAFKALIAS ANDROS

7. CHARALAMBOUS SOTIROULA

8. KETTIROS NIKOS

9. PAPALAZAROU NEOPHYTOS

10. GEORGIOU HRYSANTHOS (ATHOS)

11. COSTA COSTA (PELÉ)

12. GAVRIEL YANNAKIS

13. POLYCARPOU HARIS

14. IOANNOU SIMOS

15. KOUKOUMAS GIORGOS

16. KALOPSIDIOTOU STAVRI

17. CHRISTOFIA CHRISTINA

18. MAYROU ELENI

19. ANTONIOU CHRISTALLA

20. ZANNETTOS CHRYSANTHOS

21. CHRISTOFIAS CHRISTOS

22. KOULAS SEVIROS

23. NICOLAOU MARINA

24. KOSTA KOSTAS

25. KOUMAS SOTIRIS

26. SAVVA EVANTHIA

27. IOANNOU NIKOS

28. POLYCARPOU VERA

29. SYLIKIOTIS NEOKLIS

30. KARAMANOS CHARIS

31. CHAMBAS PANICOS

32. LAMBROU LAMBROS

33. DOIPLAROS KOSTAS

34. PASIOURTIDES ANDREAS

35. TOMBAZOS CHRISTOS

36. GRIGORIOU ANDREAS

37. KOUKOUMA SKEVI

38. SHIAABAN MOHAMED

39. THOMA THOMAS

40. KOUZOUPIS NIKOS

41. FAKONTIS ANDREAS

42. CHADJITOFIS KYRIAKOS

43. LIASIS GIORGOS

44. SAVVA MARINA

45. KALOGIROU NIKOLAS

46. MICHAEL MICHAEL

47. YEROLATSITIS STAVROS

48. YIALLOURIS GIORGOS

49. MANEZI PELEKANOU MARIA

50. KONE CHRISTOS

51. MICHAEL MICHAEL

52. KOUVAROS MICHALIS

53. FILOTHEOU LEONTIOS

54. EVAGOROU ELENI

55. PARMAKI GEORGIA

56. PIERI LAMBROS

57. NEOFYTOU NEOFYTOS

58. KARAGIANNIS G. ANDROS

59. AGATHOU STAVROS

60. XYDIA KYRIAKOS

61. POLYCARPOU VALENTINOS

62. ANTONIOU TOULA

63. GRIGORIOU NICOS

64. KOUKOS NASOS

65. STEPHANOU STEFOS

66. PASHIARDI CHRYSOSTOMOS

67. ALEXANDROU GIORGOS

68. DEMETRIOU ELIAS

69. NIKOLAOU MARIA

70. GEORGIOU M. GIORGOS

71. HARI HARIS

72. IOSIF PETER

73. GEORGIOU RENOS

74. CHRISTOFIDES CHRISTOS

75. TSAKKISTOS GIORGOS

76. IOANNIDOU MARIA

77. EXADACTYLOS PAMBOS

78. GREGORIOU GREGORIS

79. MENELAOU ANTHOULA

80. PANAGI MARIOS

81. GEORGIOU T. GIORGOS

82. HATZIPAPA KOUTSIOU FOTOULA

83. KOUKOU STAVRINOU MARINA

84. XIUROUPPA MARIA

85. PASHIAS CHARIS

86. KOUKOS KOSTAS

87. EVANGELOU XIDIA EMILIA

88. KOUNNIS ANDREAS

89. CHARALAMBOUS SOTIRIS

90. TITSEKKOS MICHALIS

91. VASILIOU GIORGOS

92. KOULERMOS PETROS

93. SOCRATOUS MIHALIS

94. PSARAS APOSTOLOS

95. PAPANIKOLAOU MIHALI

96. CHARALAMBOUS VAKIS

97. ANDREOU STAVROU

98. ANDREOU NIKOS

99. NIKOLAOU CHRISTINA

100. IOANNOU ARGENTOULA

101. NIKOLAOU CHRISTOS

102. PANTELI YIANGOS

103. EURIPIDOU HATZIANTONA ELENA

104. KYRIAKOU MARINOS

105. LILIS G. NIKOS