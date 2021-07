Memorial Service

George Milios

(Born in Cairo, Parents from Leonarisso, Vasili and Peristerona Paphos)

5 years may have passed, but we still miss you deeply and cherish our memories of you.

With all of our love your wife Kati, children Dina and Nicholas, daughter-in-law Iliana, son-in-law Nico, grandson George, granddaughter Ellie and friends and family.

Memorial Service

Γιώργος Μήλιου

(Κάιρο, καταγωγή γονέων Λεονάρισσο, Βασίλι και Περιστερώνα, Πάφος).

Μπορεί να έχουν περάσει 5 χρόνια, ωστόσο μας λείπεις πολύ, και οι αναμνήσεις μαζί σου είναι ακόμα ζωντανές.

Με όλη μας την αγάπη, η γυναίκα του Κάτι, τα παιδιά Ντίνα και Νικόλας, η νύφη Ηλιάνα, ο γαμπρός Νίκος, ο εγγονός Γιώργος,

η εγγονή Ellie, οι φίλοι και η λοιπή οικογένεια.