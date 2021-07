The 6-month memorial service of our beloved Sotira (Sindy) Constantinou will take place on Sunday 11 July 2021 at the New Southgate Cemetery, Brunswick Park Road, New Southgate, N11 1JJ, at 13:15pm. Those wishing to pay their respects must adhere to government guidelines.

Τελούμε την Κυριακή 11 Ιουλίου 2021 το 6μηνο μνημόσυνο της αγαπημένη μας

Σωτήρας (Σίντυ) Κωνσταντίνου στο κοιμητήριο του New Southgate, Brunswick Park Road, New Southgate, N11 1JJ, στις 13:15πμ. Όσοι επιθυμούν να τιμήσουν την μνήμη της πρέπει να τηρήσουν τις κυβερνητικές οδηγίες.