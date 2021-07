Costantis Christofi

(from Alethriko Lanarca, Cyprus)

11.06.1934 – 16.07.2021

It is with great sadness that we announce the death of our beloved father, Costantis Christofi, on Friday 16th July 2021, at the age of 87. He was a farmer in Cyprus.

He came to England in 1961. He lived with his cousin also from Cyprus. He worked as a presser when he came over and as an electroplater. He met a lady who had a daughter.

She introduced him to her daughter, whom he fell in love with and they got married, her name was Maria Christofi. He loved going to the allotment where he was mixing with people. He sadly suffered for nearly two years from illnesses. He leaves behind two children his daughter Katerina and son Michael, two grandchildren Lomar and Eva.

The funeral will take place on Tuesday 3rd August 2021, at 10.30am, at St John the Baptist Church, Wightman Road and the burial at the Hendon Cemetery, Holders Hill.

Κωνσταντής Χριστοφής

(από Αλεθρικό Λάρνακα, Κύπρος)

Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε το θάνατο του αγαπημένου μας πατέρα Κωνσταντής Χριστοφής, ο οποίος απεβίωσε στις 15 Ιουλίου 2021, σε ηλικία 87 ετών.

Ήταν αγρότης στην Κύπρο. Ήρθε στην Αγγλία το 1961. Έζησε με τον ξάδελφό του επίσης από την Κύπρο. Δούλεψε ως σιδερωτής και ηλεκτροσυγκολλητής όταν ήρθε στην Αγγλία. Εδώ γνώρισε μια κυρία, η οποία είχε μια κόρη. Ερωτεύτηκε την κόρη της με τη πρώτη ματιά και λίγο αργότερα την παντρεύτηκε, το όνομα της Μαρία Χριστοφή.

Του άρεσε πολύ να πηγαίνει σε διάφορες συγκεντρώσεις όπου του άρεσε να αναμιγνύεται με ανθρώπους. Υπέφερε δυστυχώς για σχεδόν δύο χρόνια από διάφορες ασθένειες. Αφήνει πίσω δύο παιδιά, την κόρη του Κατερίνα και τον γιο του Μιχαήλ,

δύο εγγόνια τον Λομάρ και την Εύα.

Η κηδεία θα τελεσθεί την Τρίτη 3 Αυγούστου στις 10.30 π.μ. στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman Road και η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο του Hendon, Holders Hill.

Parikiaki extend their condolences to the family