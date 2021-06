Death Announcement

Andreas Constantinou

(Kato Varosi – London)

23.04.1932 – 24.06.2021

It is with great sadness that we announce the passing of our beloved father and grandfather, Andreas Constantinouμwho died of Leukaemia, at the age of 89.

Andreas was from Kato Varosi and lived in Chingford since 1986. In Cyprus he was a fireman and a skilled shoe mender. He will never be forgotten and will be in our hearts forever.

He leaves behind his three children, Vaso, Lenia and Bambi, his son-in-laws, Andrew, Kokos and Mario, 8 Grandchildren and 13 Great-Grandchildren.

The funeral will take place at St Eleftherios Church, 113 Ruckholt Road, Leyton E10 5NT on Thursday 15 July, at 10.30 am.

Unfortunately, due to Covid-19 restrictions, only 50 people are allowed to attend the church service. Should you wish to attend, please inform the family on 07962396523.

Family and friends who wish to pay their respects are welcome to attend the burial (subject to social distancing rules) which will take place at approximately 12.00 at Chingford Mount Cemetery, 121 Old Church Road, London E4 6ST.

Ανδρέας Κωνσταντίνου

(από κάτω Βαρώσι, Κύπρος)

Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας πατέρα και παππού Ανδρέας Κωνσταντίνου, ο οποίος απεβίωσε από λευχαιμία σε ηλικία 89 ετών. Ο Ανδρέας ήταν από το Κάτω Βαρώσι και ζούσε στο Chingford από το 1986. Στην Κύπρο ήταν πυροσβέστης και υποδηματοποιός. Δεν θα ξεχαστεί ποτέ και θα είναι για πάντα στις καρδιές μας. Αφήνει πίσω 3 παιδιά, Βάσω, Λένια και Μπάμπι, τους γαμπρούς του, Ανδρέα, Κόκο και Μάριο, 8 εγγόνια και 13 δισέγγονα. Η κηδεία θα τελεσθεί στη εκκλησία του Αγίου Ελευθερίου, 113 Ruckholt Road, Leyton E10 5NT την Πέμπτη 15 Ιουλίου, στις 10.30π.μ.

Δυστυχώς, λόγω των περιορισμών του Covid-19, μόνο 50 άτομα επιτρέπεται να παρευρεθούν στην εκκλησία. Εάν επιθυμείτε να παρευρεθείτε, παρακαλούμε ενημερώστε την οικογένεια στο 07962396523.

Η οικογένεια και οι φίλοι τους που επιθυμούν να τιμήσουν την μνήμη του είναι ευπρόσδεκτοι να βρεθούν στην ταφή (διατηρώντας κοινωνική απόσταση) που θα πραγματοποιηθεί περίπου στις 12:00 το μεσημέρι στο κοιμητήριο του Mount Chingford, 121 Old Church Road, Λονδίνο E4 6ST.

Parikiaki extend their condolences to the family