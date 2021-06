Agynor Andreas Charalambides

18.9.1946 – 22.06.2021

With heavy hearts, the Charalambides family regrets to announce the passing of our beloved Agynor Charalambides of Marathovounos, Cyprus. He leaves behind three daughters, Andrea Charalambides, Monica Charalambides, Victoria Charalambides and granddaughter, Lydia Hurley. A photographer to many in the Greek Cypriot community, he was well known and loved. Charismatic with a passion for orchestrating action shots, admired for his work and enigmatic energy. His ability to make us laugh with old stories and tales, help us learn through his knowledge and strength, and teach us to love with his warm heart and presence will not be forgotten. He will be laid to rest on Thursday 8th July 2021, 12pm at The City of London Cemetery & Crematorium. The family are accepting donations to the Alzheimer’s Society in honour of our father and the illness he experienced.

‘Life through your lens was an adventure. Mind how you go, dad.’

Αγήνορ Ανδρέας Χαραλαμπίδης

(από Μαραθόβουνο, Κύπρος)

Με μεγάλη θλίψη, η οικογένεια Χαραλαμπίδη ανακοινώνει τον θάνατο του αγαπημένου μας Αγήνορ Χαραλαμπίδη από το Μαραθόβουνο της Κύπρου. Αφήνει πίσω τρεις κόρες, την Αντρέα, τη Μόνικα και τη Βικτώρια Χαραλαμπίδη, και μία εγγονή, τη Λύδια Χούρλι. Φωτογράφος γνωστός σε πολλούς στην ελληνοκυπριακή κοινότητα, ήταν ιδιαίτερα αγαπητός. Χαρισματικός, με πάθος για ενορχηστρωμένες λήψεις, τον θαύμαζαν για την δουλειά του και την ενέργειά του. Η ικανότητά του να μας κάνει να γελάμε με παλιές ιστορίες και παραμύθια, να μας βοηθά να μάθουμε με τις γνώσεις και τη δύναμή του και να μας διδάσκει να αγαπάμε με τη ζεστή καρδιά του και η παρουσία του δεν θα ξεχαστούν. Η κηδεία θα τελεσθεί την Πέμπτη 8 Ιουλίου 2021, στις 12 το μεσημέρι στο κοιμητήριο και κρεματόριο The City of London.

Η οικογένεια δέχεται δωρεές στην Alzheimer’s Society προς τιμήν του πατέρα μας και της ασθένειας που βίωσε.

«Η ζωή μέσω του φακού σου ήταν μια περιπέτεια. Να προσέχεις, μπαμπά».

Parikiaki extend their condolences to the family.